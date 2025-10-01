İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Nazir: "Azərbaycan iqlimədavamlı su sistemlərinə sərmayə yatırır"

    ASK
    • 01 oktyabr, 2025
    • 10:33
    Nazir: Azərbaycan iqlimədavamlı su sistemlərinə sərmayə yatırır
    Məcnun Məmmədov

    Azərbaycan iqlimədavamlı su sistemlərinə sərmayə yatırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) üçüncü günündə çıxışı zamanı deyib.

    Nazir qeyd edib ki, suvarmanın modernləşdirilməsinin həlledici olduğunu anlayır və yarımsəhra bölgəsi kimi hər damcını qoruyub saxlayan iqlimədavamlı su sistemlərinə sərmayə yatırılır.

    O qeyd edib ki, ağıllı kənd təsərrüfatı su və torpağın davamlı idarə olunması ilə yanaşı getməlidir: "Kənd təsərrüfatı Azərbaycan hökuməti üçün prioritet sahə olaraq qalır. Bu sahə təkcə ÜDM-ə töhfə vermir, həm də ərzaq təhlükəsizliyinə, kənd yerlərində məşğulluğa və mədəni kimliyimizə töhfə verir. Fermerlərimiz dayanıqlıdır və bizim məsuliyyətimiz onlara iqlim dəyişikliyi fonunda uğur qazanmaları üçün ən yaxşı maliyyə, texnoloji və institusional mühiti təmin etməkdir".

    M. Məmmədov vurğulayıb ki, bugünkü müzakirələr dəyərli töhfələr verəcək, innovativ təcrübələri paylaşacaq və praktik həllər yaradacaq: "Gəlin, birlikdə Azərbaycan və qlobal dünya üçün fermer yönümlü, iqlimədavamlı və rəqəmsal imkanlarla gücləndirilmiş kənd təsərrüfatı quraq".

    Məcnun Məmmədov aqrar sahə suvarma
    Меджнун Мамедов: Азербайджан наращивает инвестиции в защиту водных ресурсов

    Son xəbərlər

    10:58

    FAO: Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi əlçatan olmalıdır

    ASK
    10:52

    Agentlik: Əhalinin böyük hissəsinin müasir tullantı suyu xidmətlərinə çıxışı yoxdur

    İnfrastruktur
    10:52

    Qırğızıstanda ölüm cəzasının tətbiq edilməsi təklif olunub

    Digər ölkələr
    10:50

    Ruslan Xəlilov: "EBRD-nin istiqraz emissiyası kapital bazarında dərinləşməyə xidmət edir"

    Maliyyə
    10:50
    Foto

    Naxçıvanda növbəti əmək yarmarkası keçirilib

    Sosial müdafiə
    10:46
    Foto

    Azərbaycan İƏT-in Mərkəzi Banklarının 7-ci Forumunda təmsil olunub

    Maliyyə
    10:43

    "Bakcell" 14 prestijli avtomobil və hədiyyələrlə bol lotereyaya başladı

    İKT
    10:42

    Azərbaycan ADB ilə "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsini müzakirə edib

    İKT
    10:42

    Belarus idman nazirinin müavini: "Gəncəyə gələndə nostalji hisslər keçirdim"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti