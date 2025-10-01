Nazir: "Azərbaycan iqlimədavamlı su sistemlərinə sərmayə yatırır"
- 01 oktyabr, 2025
- 10:33
Azərbaycan iqlimədavamlı su sistemlərinə sərmayə yatırır.
"Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) üçüncü günündə çıxışı zamanı deyib.
Nazir qeyd edib ki, suvarmanın modernləşdirilməsinin həlledici olduğunu anlayır və yarımsəhra bölgəsi kimi hər damcını qoruyub saxlayan iqlimədavamlı su sistemlərinə sərmayə yatırılır.
O qeyd edib ki, ağıllı kənd təsərrüfatı su və torpağın davamlı idarə olunması ilə yanaşı getməlidir: "Kənd təsərrüfatı Azərbaycan hökuməti üçün prioritet sahə olaraq qalır. Bu sahə təkcə ÜDM-ə töhfə vermir, həm də ərzaq təhlükəsizliyinə, kənd yerlərində məşğulluğa və mədəni kimliyimizə töhfə verir. Fermerlərimiz dayanıqlıdır və bizim məsuliyyətimiz onlara iqlim dəyişikliyi fonunda uğur qazanmaları üçün ən yaxşı maliyyə, texnoloji və institusional mühiti təmin etməkdir".
M. Məmmədov vurğulayıb ki, bugünkü müzakirələr dəyərli töhfələr verəcək, innovativ təcrübələri paylaşacaq və praktik həllər yaradacaq: "Gəlin, birlikdə Azərbaycan və qlobal dünya üçün fermer yönümlü, iqlimədavamlı və rəqəmsal imkanlarla gücləndirilmiş kənd təsərrüfatı quraq".