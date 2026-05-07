    • 07 мая, 2026
    • 15:24
    Мамедов: Азербайджан покрывает около 80% потребления продовольствия внутренним производством

    В последние годы в сельском хозяйстве Азербайджана наблюдаются рост производства и структурные изменения.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на форуме "Аграрный страховой зонтик против рисков" в Бакинском государственном университете.

    По его словам, в стране развивается как производство сельхозпродукции, так и сама структура аграрного сектора, при этом усиливается экспортная направленность отрасли.

    Министр отметил, что по итогам 2025 года объем производства сельхозпродукции составил 7,6 млрд манатов. Доля сектора достигла 5,9% ВВП и 8,3% ненефтяного ВВП, а около 80% потребления продовольствия обеспечивается за счет внутреннего производства.

    Мамедов также указал на роль мер господдержки, включая субсидии, льготное финансирование, налоговые льготы и обеспечение сельхозтехникой.

    Отдельно он обратил внимание на влияние климатических изменений, в частности засух и наводнений, которые повышают риски для аграрного сектора.

    По его словам, для снижения этих рисков в стране внедрен механизм аграрного страхования. Согласно данным Фонда аграрного страхования, объем выплаченных компенсаций составил около 23 млн манатов.

    Министр добавил, что в рамках форума обсуждаются вопросы климатических рисков и развития страхования в аграрном секторе.

