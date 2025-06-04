Комиссия "Кодекс Алиментариус": Азербайджан активно участвует в нашей работе

Азербайджан в последние годы активно участвует в деятельности Комиссии "Кодекс Алиментариус", и это заслуживает высокой оценки.

Азербайджан в последние годы активно участвует в деятельности Комиссии "Кодекс Алиментариус", и это заслуживает высокой оценки.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя комиссии Бетюль Вазгечер в видеообращении к участникам конференции в Баку на тему "Всемирный день безопасности пищевых продуктов: Наука в действии".

По ее словам, комиссия была создана в 1963 году Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для разработки стандартов на пищевые продукты. В настоящее время в нее входят 189 участников (188 стран и Европейский союз), а в ее заседаниях принимают участие 225 структур - международные и государственные организации, НПО и учреждения ООН.

Главной задачей комиссии является защита здоровья потребителей, обеспечение честной торговли пищевыми продуктами, а также координация деятельности по разработке международных стандартов в этой сфере.

Азербайджан с 2011 года является членом Комиссии "Кодекс Алиментариус". В соответствии с указом президента, национальным координатором от страны в комиссии назначено Агентство продовольственной безопасности.