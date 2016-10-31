Канада намерена помочь Азербайджану в развитии животноводства

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Власти Канады намерены оказать помощь Азербайджану в развитии животноводства путем экспорта племенного скота. Как передает Report, об этом сказал журналистам торговый представитель Канады в Стамбуле (Турция) Барыш Сатар.

По его словам, это возможно на основе двусторонней договоренности: "Хотя вероятность наличия больного скота в Канаде минимальная, тем не менее перед экспортом в Азербайджан они могут пройти тест на здоровье, таким образом, в Азербайджан будет импортироваться совершенно здоровый скот. Целью является развитие животноводства в Азербайджане".

В.Сатар выразил готовность сотрудничества в этой сфере с местными крупными холдингами. Он также не исключил вероятность маркетинговых исследований на рынке Азербайджана.