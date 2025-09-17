Кабмин переименовал НИИ животноводства
АПК
- 17 сентября, 2025
- 12:54
Кабинет министров принял решение об изменении названия Научно-исследовательского института животноводства Министерства сельского хозяйства и внесении соответствующих изменений в некоторые решения.
Как сообщает Report, соответствующий документ подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, Институт отныне будет называться Научно-исследовательский институт животноводства и рыболовства.
Последние новости
13:31
"Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионовФутбол
13:27
Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%Финансы
13:24
Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООНВ регионе
13:17
WAM: ADQ и Азербайджанский инвестхолдинг намерены сотрудничать в сфере финуслугБизнес
13:16
Новым председателем Верховного суда России назначен КрасновВ регионе
13:16
За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДДВнутренняя политика
13:12
СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на стальДругие страны
12:58
Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млнДругие страны
12:57