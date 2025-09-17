Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Кабмин переименовал НИИ животноводства

    АПК
    • 17 сентября, 2025
    • 12:54
    Кабмин переименовал НИИ животноводства

    Кабинет министров принял решение об изменении названия Научно-исследовательского института животноводства Министерства сельского хозяйства и внесении соответствующих изменений в некоторые решения.

    Как сообщает Report, соответствующий документ подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно решению, Институт отныне будет называться Научно-исследовательский институт животноводства и рыболовства. 

    Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun adı dəyişdirilib

