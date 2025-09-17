İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun adı dəyişdirilib

    ASK
    • 17 sentyabr, 2025
    • 12:34
    Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun adı dəyişdirilib

    Nazilər Kabineti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun adının dəyişdirilməsi və bununla əlaqədar bəzi qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında qərar qəbul edib. 

    "Report" xəbər verir ki, qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb. 

    Qərara əsasən, İnstitut bundan sonra Heyvandarlıq və Balıqçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu adlandırılacaq. 

    Nazilər Kabineti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi baş nazir
    Кабмин переименовал НИИ животноводства

    Son xəbərlər

    13:27

    Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 15 %-dən çox artıb

    Biznes
    13:25

    Portuqaliya mətbuatı: "Qarabağ"ın qələbəsi "Benfika" üçün "soyuq duş" oldu

    Futbol
    13:24

    Gələn il üçün BMT-nin büdcəsi 500 milyon dollar azaldıla bilər

    Digər ölkələr
    13:24

    Qusarda həyətində çətənə kolu yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxsdən 28 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    13:22

    "AD Ports Group" Xəzərdə ilk dəfə gəmi sifarişini Azərbaycana verib

    İnfrastruktur
    13:21

    Bakıda 7 ayda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıb

    İnfrastruktur
    13:16

    Daşbulaqdakı tut bağlarında 25 nəfər daimi, 750 nəfər isə mövsümü işlərə cəlb ediləcək

    Daxili siyasət
    13:13

    Seyidbəyli sakini: Kəndə qayıdan insanların narahat yuxularına son qoyulub

    Daxili siyasət
    13:08

    Azərbaycanın qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsi 2 % artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti