Из украинских портов вышли еще 6 судов с аграрной продукцией

Из портов Украины утром 6 сентября вышли еще шесть сухогрузов с агропродукцией.

Из портов Украины утром 6 сентября вышли еще шесть сухогрузов с агропродукцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Поставки агропродукции из портов Украины продолжаются под контролем Совместного координационного центра в Стамбуле.

С начала августа по зерновому коридору экспортировано более 1 млн тонн сельхозпродукции.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.

В рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины был создан Совместный координационный центр, который следит за безопасным прохождением кораблей с агропродукцией по морскому коридору, осуществляет досмотр судов, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.