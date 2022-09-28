Инам Керимов: Необходимо сохранить инновационную среду агробизнеса

"Мы сталкиваемся с глобальными экономическими и экологическими процессами, в том числе с изменением климата. В связи с этим возникают новые вызовы и чтобы отвечать на эти вызовы необходимо сохранить инновационную среду агробизнеса".

"Мы сталкиваемся с глобальными экономическими и экологическими процессами, в том числе с изменением климата. В связи с этим возникают новые вызовы и чтобы отвечать на эти вызовы необходимо сохранить инновационную среду агробизнеса".

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал на общественных слушаниях "Агробизнес: новые возможности и современные вызовы", которые были организованы Общественным советом при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики при поддержке Министерства сельского хозяйства и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей).

Министр отметил, что общественные слушания очень важны для объединения сторон, имеющих отношение к развитию агробизнеса, для изучения новых возможностей и современных вызовов: "В развитии агробизнеса особое значение имеют также меры поддержки, определение льгот, повышение осведомленности в этой сфере".