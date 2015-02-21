Боевики ИГИЛ взорвали самую древнюю мечеть Ирака

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Одна из древнейших мечетей, расположенных на территории Ирака - мечеть аль- Фарук, взорвана боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал официальный представитель администрации иракской провинции Анбар Сулейман аль-Кабиси, чтобы добиться максимальных разрушений, экстремисты обложили мечеть взрывчаткой по всему периметру. По его словам, "в результате взрыва мечеть разрушена до основания".

Мечеть аль-Фарук, находившаяся в иракской провинции Анбар в 90 километрах западнее города Ар-Рамади, была заложена в первой половине VII века, во времена второго халифа Умара ибн аль-Хаттаба (аль-Фарука) и названа в его честь. С тех пор она неоднократно реставрировалась.