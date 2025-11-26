Грузия намерена изучить опыт Азербайджана в цифровизации аграрного сектора

Грузия заинтересована в изучении опыта Азербайджана в области цифровизации аграрного сектора, модели "умных сел" и создании теплиц.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз Азербайджана, об этом на встрече с главой ведомства Меджнуном Мамедовым заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили.

В рамках визита представителей Азербайджана в Грузию состоялась двусторонняя встреча министров, а затем расширенная встреча между делегациями. Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сельскохозяйственной отрасли.

Сонгулашвили отметил, что Грузия и Азербайджан являются дружественными странами и заинтересованы в развитии партнерских отношений во всех сферах. Он подчеркнул, что интенсификация торговых связей и расширение сотрудничества в аграрном секторе между двумя странами имеют важное значение.

Мамедов предоставил информацию об основных направлениях стратегии развития аграрного сектора в Азербайджане и реализуемых инновационных проектах.

Была достигнута взаимная договоренность о создании совместной Рабочей группы для разработки конкретного плана действий по обсуждаемым вопросам и определения направлений сотрудничества в данной сфере.