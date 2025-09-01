Гражданам в рамках "Великого возвращения" предоставят 50%-ные субсидии на сельхозпроизводство

Граждане, переселившиеся в рамках "Великого возвращения", получат субсидии в размере 50% для сельскохозяйственного производства.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, Совет по аграрным субсидиям принял соответствующее постановление.

Согласно документу, в соответствии с "Правилами предоставления сельскохозяйственных земель на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана жителям сел и поселков на льготных условиях", коэффициент посева и субсидии на посев для жителей, поселившихся в освобожденных от оккупации селах и поселках и проживающих в этих населенных пунктах, будут применяться с увеличением на 50% для однолетних культур и посевов клевера.