Гражданам в рамках "Великого возвращения" предоставят 50%-ные субсидии на сельхозпроизводство
АПК
- 01 сентября, 2025
- 15:32
Граждане, переселившиеся в рамках "Великого возвращения", получат субсидии в размере 50% для сельскохозяйственного производства.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, Совет по аграрным субсидиям принял соответствующее постановление.
Согласно документу, в соответствии с "Правилами предоставления сельскохозяйственных земель на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана жителям сел и поселков на льготных условиях", коэффициент посева и субсидии на посев для жителей, поселившихся в освобожденных от оккупации селах и поселках и проживающих в этих населенных пунктах, будут применяться с увеличением на 50% для однолетних культур и посевов клевера.
