    АПК
    • 01 сентября, 2025
    • 15:32
    Гражданам в рамках Великого возвращения предоставят 50%-ные субсидии на сельхозпроизводство

    Граждане, переселившиеся в рамках "Великого возвращения", получат субсидии в размере 50% для сельскохозяйственного производства.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, Совет по аграрным субсидиям принял соответствующее постановление.

    Согласно документу, в соответствии с "Правилами предоставления сельскохозяйственных земель на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана жителям сел и поселков на льготных условиях", коэффициент посева и субсидии на посев для жителей, поселившихся в освобожденных от оккупации селах и поселках и проживающих в этих населенных пунктах, будут применяться с  увеличением на 50% для однолетних культур и посевов клевера.

    Азербайджан   сельское хозяйство   Великое возвращение   субсидии  
    Böyük Qayıdış çərçivəsində məskunlaşan vətəndaşlar 50 % artıq subsidiya alacaqlar
    Azerbaijani citizens settling within Great Return framework to receive 50% more subsidies

