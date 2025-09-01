    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    • 01 sentyabr, 2025
    • 15:09
    Böyük Qayıdış çərçivəsində məskunlaşan vətəndaşlar 50 % artıq subsidiya alacaqlar

    Azərbaycanda Böyük Qayıdış çərçivəsində məskunlaşan vətəndaşlar kənd təsərrüfatı istehsalı üçün 50 % artıq subsidiya əldə edəcəklər.

    "Report" Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Aqrar Subsidiya Şurası qərar qəbul edib. 

    Qərara əsasən "Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların kənd və qəsəbə sakinlərinə güzəştli şərtlərlə icarəyə verilməsi  Qaydaları"na uyğun olaraq  işğaldan azad edilmiş kənd və qəsəbələrdə məskunlaşan, həmin yaşayış məntəqələrində yaşayan sakinlərə verilmiş torpaqlarda aparılan əkinlər üzrə əkin əmsalı və əkin subsidiyası bu birillik bitkilər və yonca əkinləri üzrə 50 % artırılmaqla tətbiq ediləcək. 

    Гражданам в рамках "Великого возвращения" предоставят 50%-ные субсидии на сельхозпроизводство
    Azerbaijani citizens settling within Great Return framework to receive 50% more subsidies

