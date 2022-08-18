Государственный семенной фонд нарастит объемы ввозимых в страну семян

Государственный семенной фонд при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана планирует втрое увеличить ввоз семян в страну, доведя в этом году их объем до 1200 тонн.

Государственный семенной фонд при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана планирует втрое увеличить ввоз семян в страну, доведя в этом году их объем до 1200 тонн.

Об этом Report сказал председатель Государственного семенного фонда Сархан Сарханов.

По его словам, по результатам мониторингов, проведенных в течение этого года агрономами и специалистами фонда на семенных участках, в этом году фермеры собрали богатый урожай: "В прошлом году по линии Государственного семенного фонда в страну было импортировано 340 тонн элитных семян пшеницы. Приобретенные фермерами и владельцами хозяйств семена пшеницы были засеяны в различных регионах страны. С начала этого года Фонд осмотрел семенные участки в Шабранском, Хачмазском, Шекинском, Агджабединском, Гобустанском, Физулинском, Бейлаганском, Гёйгёльском, Товузском, Гедабекском районах, побеседовал с фермерами и владельцами хозяйств, дал ряд рекомендаций по агротехническому уходу".