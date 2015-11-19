​Госслужба: В грузе из Азербайджана не обнаружены вредоносные организмы

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Фитосанитарный карантинный осмотр грузов, экспортируемых из Азербайджана, осуществляется на месте загрузки. После осмотра местные структуры Государственной службы фитосанитарного контроля (ГСФК) при министерстве сельского хозяйства выдают фитосанитарный сертификат.

По информации пресс-службы ГСФК, об этом сообщил начальник ГСФК Джамал Гулиев в ответ на запрос Report.

Отметим, что, как пишут российские СМИ, управление Россельхознадзора по Дагестану распространило информацию о том, что работники управления задержали груз с двумя партиями гранатов весом 5,8 тонн и хурмы весом 10,8 тонн из Азербайджана. По информации, в сметках из транспортных средств были обнаружены вредоносные организмы - восточная плодожорка и повилика полевая. Владелец товара привлечен к административной ответственности.

"Инспекторы службы совместно с инспекторами Государственного таможенного комитета провели осмотр данного груза и не выявили вредоносных организмов. Также вредоносные организмы не были обнаружены в сметках из транспортных средств, как утверждает российская сторона. Кроме того, владелец груза не привлекался к административной ответственности. Груз отвечает требованиям стандарта, поэтому разрешена его реализация на внутреннем рынке", - отметил Джамал Гулиев.