Гадимова: За последние 5 лет на ирригационные системы выделено 93 млн манатов субсидий

10:28

В Азербайджане за последние 5 лет на строительство ирригационных систем на территории в 38,2 тыс. га земли выделено 93,3 млн манатов субсидий.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

Она отметила, что государство поддерживает развитие интенсивного сельского хозяйства: "Применяются различные льготы и субсидии для стимулирования внедрения современных ирригационных систем. Тесное сотрудничество с фермерами и поддержка их в принятии климатически устойчивых подходов могут ускорить данный процесс. Эффективное использование фермерами водных ресурсов, их адаптация к изменению климата являются важными шагами для устойчивого развития сектора. Деятельность в данном направлении является одной из главных целей "Инициативы гармонии", которая будет представлена ​​во время COP29 19 ноября, в День продовольствия, сельского хозяйства и воды".

Гадимова подчеркнула важность сотрудничества с развитыми странами в сфере борьбы с изменением климата и развития водохозяйственных систем. "Использование их опыта, изучение инновационных решений и адаптация этих решений к нашим условиям сделают азербайджанское сельское хозяйство более устойчивым к изменению климата", - сказала она.