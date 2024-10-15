Фархад Гарашов: Фермеры из освобожденного Агдама обратились по поводу продажи гранатов

Глобальные климатические изменения, изменчивые дождливые погодные условия в этом году оказали негативное влияние на урожайность и качество фруктов в регионах Азербайджана.

Глобальные климатические изменения, изменчивые дождливые погодные условия в этом году оказали негативное влияние на урожайность и качество фруктов в регионах Азербайджана.

Об этом Report заявил председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашов.

По его словам, в большинстве регионов Азербайджана произошли серьезные потери урожая граната.

"Объем и качество граната во многом зависят от климатических условий, используемых агротехнических методов и агротехнологии. Учитывая погодные условия, по сравнению с 2023 годом, урожай этого года может оказаться низким, то есть не пригодным для продажи", - сказал он.

Гарашов подчеркнул, что гранатовыми регионами Азербайджана традиционно считаются Аран, Миль-Муган, нижние районы Верхнего Ширвана и Карабахский регион.

"Некоторые фермеры из освобожденного от оккупации Агдамского района уже обращались к нам по поводу продажи гранатов, и Ассоциация обеспечила координацию между покупателями и продавцами", - сказал он