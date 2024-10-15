О нас

Фархад Гарашов: Фермеры из освобожденного Агдама обратились по поводу продажи гранатов

Фархад Гарашов: Фермеры из освобожденного Агдама обратились по поводу продажи гранатов Глобальные климатические изменения, изменчивые дождливые погодные условия в этом году оказали негативное влияние на урожайность и качество фруктов в регионах Азербайджана.
АПК
15 октября 2024 г. 15:06
Фархад Гарашов: Фермеры из освобожденного Агдама обратились по поводу продажи гранатов

Глобальные климатические изменения, изменчивые дождливые погодные условия в этом году оказали негативное влияние на урожайность и качество фруктов в регионах Азербайджана.

Об этом Report заявил председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашов.

По его словам, в большинстве регионов Азербайджана произошли серьезные потери урожая граната.

"Объем и качество граната во многом зависят от климатических условий, используемых агротехнических методов и агротехнологии. Учитывая погодные условия, по сравнению с 2023 годом, урожай этого года может оказаться низким, то есть не пригодным для продажи", - сказал он.

Гарашов подчеркнул, что гранатовыми регионами Азербайджана традиционно считаются Аран, Миль-Муган, нижние районы Верхнего Ширвана и Карабахский регион.

"Некоторые фермеры из освобожденного от оккупации Агдамского района уже обращались к нам по поводу продажи гранатов, и Ассоциация обеспечила координацию между покупателями и продавцами", - сказал он

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Farhad Garashov: Farmers from liberated Aghdam appealed regarding sale of pomegranates
Версия на азербайджанском языке Fərhad Qaraşov: “Azad olunan ərazilərdə yetişdirilən narın satışına başlanılır”

Экслюзивные новости

Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi