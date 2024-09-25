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ФАО и Азербайджан совершенствуют программу агропродовольственных систем к COP29  

ФАО и Азербайджан совершенствуют программу агропродовольственных систем к COP29   Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обновляет программу агропродовольственных систем в преддверии COP29.
АПК
25 сентября 2024 г. 13:48
ФАО и Азербайджан совершенствуют программу агропродовольственных систем к COP29  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обновляет программу агропродовольственных систем в преддверии COP29.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель ФАО в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят на региональной климатической конференции в Баку.

Он отметил, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию устойчивых агропродовольственных систем и борьбе с изменением климата.

"Переход к таким агропродовольственным системам важен для достижения целей Парижского соглашения по ограничению глобального потепления ниже 2°C. ФАО продолжит поддерживать страны-члены для достижения этих целей", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке FAO və Azərbaycan COP29 üçün aqro-ərzaq sistemləri proqramını təkmilləşdirir

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