ФАО и Азербайджан совершенствуют программу агропродовольственных систем к COP29

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обновляет программу агропродовольственных систем в преддверии COP29.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обновляет программу агропродовольственных систем в преддверии COP29.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель ФАО в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят на региональной климатической конференции в Баку.

Он отметил, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию устойчивых агропродовольственных систем и борьбе с изменением климата.

"Переход к таким агропродовольственным системам важен для достижения целей Парижского соглашения по ограничению глобального потепления ниже 2°C. ФАО продолжит поддерживать страны-члены для достижения этих целей", - сказал он.