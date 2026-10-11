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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Ханкенди наградили победителей III Международного ультрамарафона

    Индивидуальные
    • 11 октября, 2026
    • 13:37
    В Ханкенди наградили победителей III Международного ультрамарафона

    Состоялась церемония награждения победителей III Международного Ханкендинского ультрамарафона.

    Как сообщает командированный в Ханкенди сотрудник Report, среди мужчин победителем четвертого, заключительного этапа стал грузинский спортсмен Давид Харазишвили. Второе место занял Андрей Егоров (Литва), третье - представитель Азербайджана Эльшад Насибов.

    Среди женщин победу в общем зачете одержала Елена Шевченко (Украина). Второе место заняла Лейла Абдинова (Россия), третье - Наталья Валлек (Азербайджан).

    В ультрамарафоне, организованном совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Федерацией легкой атлетики Азербайджана и Операционной компанией "Бакинское городское кольцо", приняли участие 97 спортсменов из шести стран.

    Соревнования продолжались четыре дня и состояли из четырех этапов: Габала - Агдаш (52,5 км), Агдаш - Барда (63,5 км), Барда - Агдам (46,8 км) и Агдам - Ханкенди (29,2 км).

    Напомним, что ультрамарафон впервые состоялся в 2024 году по маршруту Ханкенди - Баку. В соревнованиях на дистанции 380 км приняли участие 64 спортсмена из четырех стран. В 2025 году ультрамарафон прошел по маршруту Габала - Ханкенди с участием 81 спортсмена из шести стран.

    Цель проведения соревнований - популяризация здорового образа жизни и бега, а также продвижение различных регионов Азербайджана посредством спорта.

    В Ханкенди наградили победителей III Международного ультрамарафона
    В Ханкенди наградили победителей III Международного ультрамарафона
    В Ханкенди наградили победителей III Международного ультрамарафона
    В Ханкенди наградили победителей III Международного ультрамарафона
    Ханкендинский ультрамарафон Церемония награждения
    Фото
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonunun qalibləri mükafatlandırılıb
    Фото
    Winners of III International Khankandi Ultramarathon awarded
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