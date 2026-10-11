В Ханкенди наградили победителей III Международного ультрамарафона

Состоялась церемония награждения победителей III Международного Ханкендинского ультрамарафона.

Как сообщает командированный в Ханкенди сотрудник Report, среди мужчин победителем четвертого, заключительного этапа стал грузинский спортсмен Давид Харазишвили. Второе место занял Андрей Егоров (Литва), третье - представитель Азербайджана Эльшад Насибов.

Среди женщин победу в общем зачете одержала Елена Шевченко (Украина). Второе место заняла Лейла Абдинова (Россия), третье - Наталья Валлек (Азербайджан).

В ультрамарафоне, организованном совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Федерацией легкой атлетики Азербайджана и Операционной компанией "Бакинское городское кольцо", приняли участие 97 спортсменов из шести стран.

Соревнования продолжались четыре дня и состояли из четырех этапов: Габала - Агдаш (52,5 км), Агдаш - Барда (63,5 км), Барда - Агдам (46,8 км) и Агдам - Ханкенди (29,2 км).

Напомним, что ультрамарафон впервые состоялся в 2024 году по маршруту Ханкенди - Баку. В соревнованиях на дистанции 380 км приняли участие 64 спортсмена из четырех стран. В 2025 году ультрамарафон прошел по маршруту Габала - Ханкенди с участием 81 спортсмена из шести стран.

Цель проведения соревнований - популяризация здорового образа жизни и бега, а также продвижение различных регионов Азербайджана посредством спорта.