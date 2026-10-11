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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Азербайджан и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве в сфере плавания

    Индивидуальные
    • 11 октября, 2026
    • 14:36
    Азербайджан и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве в сфере плавания

    Между федерациями плавания Азербайджана и Беларуси подписан меморандум о сотрудничестве.

    Как сообщает Report, документ имеет важное значение для развития плавания в обеих странах, расширения двусторонних связей и обмена опытом в этой области.

    Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в вопросах развития и популяризации плавания, повышения профессионального уровня спортсменов, тренеров и судей, а также организации совместных учебно-тренировочных сборов и соревнований.

    Документ также предусматривает обмен методическими материалами и опытом, популяризацию плавания среди детей и молодежи, привлечение более широкой аудитории к этому виду спорта.

    В рамках сотрудничества планируется реализовать инициативы, направленные на использование опыта обеих федераций, совершенствование подготовки спортсменов и расширение возможностей для повышения квалификации тренерского и судейского состава.

    Подписание меморандума будет способствовать укреплению связей между Азербайджаном и Беларусью в сфере плавания, развитию взаимодействия между национальными федерациями и расширению международного спортивного сотрудничества.

    Азербайджан и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве в сфере плавания
    Азербайджан и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве в сфере плавания
    Азербайджан и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве в сфере плавания
    Азербайджан и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве в сфере плавания
    Азербайджано-белорусские отношения
    Фото
    Azərbaycan və Belarusun üzgüçülük federasiyaları arasında memorandum imzalanıb
    Фото
    Azerbaijan, Belarus swimming federations sign cooperation memorandum
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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