В Чехии по итогам первого тура выборов избраны пять сенаторов

В Чехии по итогам первого тура выборов в Сенат определились пять из 27 новых членов верхней палаты парламента.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство ČTK, голосование проходило 9–10 октября в 27 избирательных округах.

Всего гражданам предстояло избрать 27 из 81 сенатора. В пяти округах кандидаты набрали более 50% голосов и одержали победу уже в первом туре.

В остальных 22 округах второй тур состоится 16–17 октября. В нем примут участие по два кандидата, получивших наибольшее число голосов.

Явка избирателей в первом туре превысила 43%. Наибольшую поддержку получили кандидаты от движения STAN ("Старосты и независимые"), движения ANO ("Акция недовольных граждан") и Гражданской демократической партии.

Отметим, что Сенат Чехии состоит из 81 депутата, избираемого на шесть лет. Каждые два года обновляется треть состава верхней палаты парламента.