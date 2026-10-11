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    В Чехии по итогам первого тура выборов избраны пять сенаторов

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 13:22
    В Чехии по итогам первого тура выборов избраны пять сенаторов

    В Чехии по итогам первого тура выборов в Сенат определились пять из 27 новых членов верхней палаты парламента.

    Как передает Report со ссылкой на информационное агентство ČTK, голосование проходило 9–10 октября в 27 избирательных округах.

    Всего гражданам предстояло избрать 27 из 81 сенатора. В пяти округах кандидаты набрали более 50% голосов и одержали победу уже в первом туре.

    В остальных 22 округах второй тур состоится 16–17 октября. В нем примут участие по два кандидата, получивших наибольшее число голосов.

    Явка избирателей в первом туре превысила 43%. Наибольшую поддержку получили кандидаты от движения STAN ("Старосты и независимые"), движения ANO ("Акция недовольных граждан") и Гражданской демократической партии.

    Отметим, что Сенат Чехии состоит из 81 депутата, избираемого на шесть лет. Каждые два года обновляется треть состава верхней палаты парламента.

    Парламентские выборы Чехия
    Çexiyada parlament seçkilərinin birinci turunda beş senator seçilib
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