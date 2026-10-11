Главы МИД ЕС обсудят военное сотрудничество с Саудовской Аравией в Красном море
- 11 октября, 2026
- 14:24
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Министры иностранных дел стран Евросоюза 12 октября обсудят в Люксембурге усиление военного сотрудничества с Саудовской Аравией в Красном море на фоне атак йеменских хуситов.
Как передает Report, об этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас написала в социальной сети X.
"Министры иностранных дел ЕС обсудят в понедельник эскалацию напряженности вокруг Саудовской Аравии. Усиление координации между военно-морской миссией ЕС Aspides в Красном море и международной коалицией под руководством Саудовской Аравии имеет решающее значение", - отметила она.
Каллас также осудила удар по аэропорту Эр-Рияда, назвав его террористическим актом, и выразила соболезнования Саудовской Аравии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что атака на гражданский аэропорт усиливает эскалацию и нарушает работу важного международного транспортного узла, последствия чего ощущаются во всем мире.
На предыдущей встрече министры иностранных дел ЕС не смогли прийти к единому мнению относительно поддержки саудовской коалиции в военных действиях в Йемене.