Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Пакистане ввели чрезвычайное положение на фоне протестов сторонников Имрана Хана

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 14:11
    В Пакистане ввели чрезвычайное положение на фоне протестов сторонников Имрана Хана

    Власти Пакистана ввели чрезвычайное положение и губернаторское правление в провинции Хайбер-Пахтунхва на фоне протестов оппозиции с требованием освободить бывшего премьер-министра Имрана Хана.

    Как передает Report со ссылкой на газету Dawn, об этом сообщила администрация президента страны.

    Решение принято по итогам экстренного заседания правительства в соответствии со статьями 232 и 234 Конституции Пакистана.

    Эти положения позволяют федеральным властям взять на себя дополнительные полномочия по управлению регионом в случае угрозы внешней агрессии или внутренних беспорядков. Режим чрезвычайного положения также предусматривает возможность временного ограничения отдельных прав и свобод граждан.

    По итогам заседания премьер-министру Шахбазу Шарифу было предложено рекомендовать президенту Асифу Али Зардари воспользоваться конституционными полномочиями для введения чрезвычайного положения.

    В провинции Хайбер-Пахтунхва у власти находится оппозиционная партия "Движение за справедливость", сторонники которой проводят акции протеста с требованием освобождения Имрана Хана.

    Чрезвычайное положение (ЧП) Пакистан
    Pakistanın bir əyalətində İmran Xanın tərəfdarlarının etirazları fonunda fövqəladə vəziyyət elan edilib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    05:48

    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление

    Другие страны
    05:13

    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

    Другие страны
    04:56

    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Другие страны
    04:21

    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

    В регионе
    03:49

    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября

    Другие страны
    03:13

    Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в США

    Другие страны
    02:57

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    02:22

    На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеров

    Другие страны
    01:45

    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

    Другие страны
    Лента новостей