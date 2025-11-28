Экспортные доходы "Азерпамбыг" снизились на 33%
АПК
- 28 ноября, 2025
- 16:18
Аграрно-промышленный комплекс "Азерпамбыг" экспортировал в январе-октябре этого года продукцию на сумму $33,3 млн.
Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Согласно данным, это на 28,7% меньше по сравнению с 10 месяцами прошлого года.
Напомним, что в январе-октябре этого года экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 6,6% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $3 млрд.
