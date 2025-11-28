İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Azərpambıq" 10 ayda 33 milyon dollardan çox ixrac gəlirləri əldə edib

    ASK
    • 28 noyabr, 2025
    • 15:48
    Azərpambıq 10 ayda 33 milyon dollardan çox ixrac gəlirləri əldə edib

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC 33,3 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın noyabr sayında bildirilir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin 10 ayı ilə müqayisədə 28,7 % azdır.

    Xatırladaq ki, 10 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,6 % artaraq 3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Xatırladaq ki, "Azərpambıq" 2018-ci ildə yaradılıb. Cəmiyyət pambıq istehsalı, tədarükü, emalı və emaldan alınan məhsulların (pambıq mahlıcı, texniki çiyid, pambıq yağı, köməkçi məhsullar, çiyid cecəsi və s.) satışı ilə məşğul olur. Cəmiyyətin tərkibində 6 pambıq emalı zavodu (Şirvan, Saatlı, Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar), 7 pambıq istehsalı və tədarükü məntəqəsi (Sabirabad, İmişli, Salyan, Ağdam, Tərtər, Goranboy və Ucar), Biləsuvar rayonunda yerləşən Təcrübə-Sınaq Təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Şirvan Pambıq Emalı Zavodunda texniki çiyiddən yağ emal edən sex mövcuddur.

    “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC pambıq yığımı
    Экспортные доходы "Азерпамбыг" снизились на 33%

    Son xəbərlər

    16:25
    Foto

    Emin Əmrullayev Naxçıvanda vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    16:25
    Foto

    Energetika naziri Xızıda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    16:18

    "Baksol yolu"nda məişət tullantıları yığılmış ərazidə yanğın başlayıb

    Hadisə
    16:18

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 13 %-ə yaxın azalıb

    Sənaye
    16:18

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Brüsseldə NATO nümayəndələri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:14

    Allahşükür Paşazadə İslam Aləmi Liqasının Baş katibini Azərbaycana dəvət edib

    Xarici siyasət
    15:54

    Ahmet Köse: Texnologiyaya sərmayə yatırılması milli təhlükəsizlik məsələsidir

    Sosial müdafiə
    15:53

    Azərbaycanın vergi orqanlarına oktyabrda 45 minə yaxın müraciət daxil olub

    Biznes
    15:51

    Azərbaycan və İsveç vergi inzibatçılığı sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti