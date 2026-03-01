Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 01 марта, 2026
    • 01 марта, 2026
    • 13:17
    В Омане атакован нефтяной танкер, есть пострадавшие

    Нефтяной танкер Skylight, шедший под флагом Палау, подвергся нападению примерно в 9 км от оманского острова Мусандам.

    Как передает Report, об этом сообщил Центр морской безопасности Омана.

    Отмечается, что в результате атаки четыре человека получили ранения, экипаж эвакуирован.

    Ранее в Иране заявили о закрытии доступа американским кораблям в Персидский залив.

    28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана.

    Удары по Ирану Оман нефтяной танкер пострадавшие

