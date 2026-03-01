В Омане атакован нефтяной танкер, есть пострадавшие
Другие страны
- 01 марта, 2026
- 13:17
Нефтяной танкер Skylight, шедший под флагом Палау, подвергся нападению примерно в 9 км от оманского острова Мусандам.
Как передает Report, об этом сообщил Центр морской безопасности Омана.
Отмечается, что в результате атаки четыре человека получили ранения, экипаж эвакуирован.
Ранее в Иране заявили о закрытии доступа американским кораблям в Персидский залив.
28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана.
Последние новости
13:37
В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию ХаменеиВ регионе
13:20
Нетаньяху: Мы скоро нанесем удары по тысячам целей в ИранеДругие страны
13:19
Фото
Граждане Бангладеш, Катара и Пакистана эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ОБНОВЛЕНОВ регионе
13:17
В Омане атакован нефтяной танкер, есть пострадавшиеДругие страны
13:14
Мохсен Резаи: Военные действия будут продолжаться пока Иран не отомстит за смерть ХаменеиВ регионе
13:10
Граждане Ирана атаковали посольство США в ИракеДругие страны
12:58
В Тегеране прогремели взрывыВ регионе
12:55
Нового Верховного лидера Ирана изберет Совет экспертовВ регионе
12:50