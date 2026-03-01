В Омане атакован нефтяной танкер, есть пострадавшие

Нефтяной танкер Skylight, шедший под флагом Палау, подвергся нападению примерно в 9 км от оманского острова Мусандам.

Как передает Report, об этом сообщил Центр морской безопасности Омана.

Отмечается, что в результате атаки четыре человека получили ранения, экипаж эвакуирован.

Ранее в Иране заявили о закрытии доступа американским кораблям в Персидский залив.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана.