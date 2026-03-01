Шахбаз Шариф отложил визит в Россию из-за ситуации в Пакистане и регионе

Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф принял решение отложить запланированный визит в Россию в связи с осложнившейся ситуацией внутри страны и в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пакистанского правительства, опубликованном в социальной сети X.

"Ввиду складывающейся региональной и внутриполитической ситуации премьер-министр после консультаций принял решение отложить визит в Россию. Новая дата будет определена после взаимных консультаций", - отмечается в сообщении.

Отметим, что визит Ш. Шарифа в Россию был запланирован на 3–5 марта.