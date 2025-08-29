    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    Экспортные доходы Азерпамбыг снизились почти на 32%

    Аграрно-промышленный комплекс "Азерпамбыг" экспортировал в январе-июле этого года продукцию на сумму $23,9 млн.

    Как сообщает Report, об этом говорится в августовском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Согласно данным, это на $11,1 млн или на 31,7% меньше по сравнению с 7 месяцами прошлого года.

    Напомним, что в январе-июле этого года экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $2,09 млрд.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Azərpambığ"ın ixrac gəlirləri 32 %-ə yaxın azalıb

