Экспортные доходы "Азерпамбыг" снизились почти на 32%

Аграрно-промышленный комплекс "Азерпамбыг" экспортировал в январе-июле этого года продукцию на сумму $23,9 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в августовском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, это на $11,1 млн или на 31,7% меньше по сравнению с 7 месяцами прошлого года.

Напомним, что в январе-июле этого года экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $2,09 млрд.