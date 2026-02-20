Участие президента Ильхама Алиева в Совете мира подчеркивает роль страны в регионе и мире - МНЕНИЕ

Участие президента Ильхама Алиева в первом заседании Совета мира в Вашингтоне, а также позитивные высказывания президента США в адрес Азербайджана подтверждают дальнейшее усиление региональной роли и геополитических позиций страны.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на пленарном заседании парламента.

По его словам, Совет мира объединяет ведущие экономические державы мира. "Речь идет не только о представительстве США в этом совете, но и о расширении его структуры. Совокупный ВВП стран-членов Совета мира с учетом индекса паритета покупательной способности составляет 54,4 трлн долларов – это треть мировой экономики. То есть это заседание государств с экономикой объемом более 50 трлн долларов", - отметил Байрамов.

Депутат подчеркнул, что приглашение Азербайджана на встречу высокого уровня свидетельствует об особом внимании к стране. "На фоне политических катаклизмов в регионе и формирования нового мирового порядка проводимая под руководством президента Ильхама Алиева политика не только укрепила геополитические позиции Азербайджана, но и превратила нашу страну в региональное государство "средней силы". Многовекторная внешняя политика усилила партнерство как с Западом, так и с Востоком, а также повысила роль Азербайджана в обеспечении региональной безопасности. После повторного избрания Дональда Трампа отношения с США развиваются по восходящей линии", - подчеркнул парламентарий.

Байрамов также отметил, что Азербайджан заинтересован в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке. "В последние годы наша страна значительно укрепила связи с государствами региона и реализует совместные проекты. На фоне нового глобального и регионального порядка геополитические позиции Азербайджана продолжают усиливаться. Представительство в Совете мира и участие в первом заседании в Вашингтоне подтверждают, что Азербайджан относится к числу стран, вносящих вклад в обеспечение глобального мира", - заявил депутат.