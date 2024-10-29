О нас

Эксперт: Для покрытия спроса Азербайджану нужно около полумиллиона голов крупного рогатого скота

Эксперт: Для покрытия спроса Азербайджану нужно около полумиллиона голов крупного рогатого скота В настоящее время в Азербайджане имеется 50 тыс. голов крупного рогатого скота, а для полного удовлетворения внутреннего спроса на мясную и молочную продукцию необходимо примерно 450-500 тыс. голов племенного крупнорогатого скота.
АПК
29 октября 2024 г. 12:26
Эксперт: Для покрытия спроса Азербайджану нужно около полумиллиона голов крупного рогатого скота

В настоящее время в Азербайджане имеется 50 тыс. голов крупного рогатого скота, а для полного удовлетворения внутреннего спроса на мясную и молочную продукцию необходимо примерно 450-500 тыс.

Об этом в интервью Report сообщил международный эксперт, оказывающий консультационные услуги по применению инновационных сельскохозяйственных технологий в зарубежных странах, доктор философии по экономическим наукам Халиг Мамедов.

По его словам, хотя благоприятные климатические условия в Азербайджане позволяют развивать все виды животноводства, в последние годы в данной сфере наблюдается спад, особенно в области овцеводства.

"На начало текущего года в стране насчитывалось 6,64 млн овец, что является самым низким показателем за последние 20 лет. В прошлом году поголовье овец сократилось на 531 тыс. Снижение поголовья овец продолжается с 2015 года. Аналогичная ситуация наблюдается также с крупным рогатым скотом. По закону спроса и предложения, такое снижение способствует росту цен на мясо и мясопродукты", - сказал он.

Мамедов также подчеркнул проблему низкой продуктивности. По его словам, около 1,1-1,2 млн голов крупного рогатого скота дают 7-12 литров молока ежедневно, что намного меньше, чем в европейских и развитых странах. В сложившейся ситуации эксперт советует изменить породный состав племенных животных.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan needs nearly half a million cattle to meet domestic demand, expert says
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana ət və süd tələbatını ödəmək üçün lazım olan damazlıq heyvan sayı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi