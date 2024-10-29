Эксперт: Для покрытия спроса Азербайджану нужно около полумиллиона голов крупного рогатого скота

В настоящее время в Азербайджане имеется 50 тыс. голов крупного рогатого скота, а для полного удовлетворения внутреннего спроса на мясную и молочную продукцию необходимо примерно 450-500 тыс. голов племенного крупнорогатого скота.

В настоящее время в Азербайджане имеется 50 тыс. голов крупного рогатого скота, а для полного удовлетворения внутреннего спроса на мясную и молочную продукцию необходимо примерно 450-500 тыс.

Об этом в интервью Report сообщил международный эксперт, оказывающий консультационные услуги по применению инновационных сельскохозяйственных технологий в зарубежных странах, доктор философии по экономическим наукам Халиг Мамедов.

По его словам, хотя благоприятные климатические условия в Азербайджане позволяют развивать все виды животноводства, в последние годы в данной сфере наблюдается спад, особенно в области овцеводства.

"На начало текущего года в стране насчитывалось 6,64 млн овец, что является самым низким показателем за последние 20 лет. В прошлом году поголовье овец сократилось на 531 тыс. Снижение поголовья овец продолжается с 2015 года. Аналогичная ситуация наблюдается также с крупным рогатым скотом. По закону спроса и предложения, такое снижение способствует росту цен на мясо и мясопродукты", - сказал он.

Мамедов также подчеркнул проблему низкой продуктивности. По его словам, около 1,1-1,2 млн голов крупного рогатого скота дают 7-12 литров молока ежедневно, что намного меньше, чем в европейских и развитых странах. В сложившейся ситуации эксперт советует изменить породный состав племенных животных.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.