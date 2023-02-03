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ЕБРР будет финансировать стартапы в агропромышленном секторе

ЕБРР будет финансировать стартапы в агропромышленном секторе Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) запустил конкурс AgVenture для поддержки агротехнологических стартапов.
АПК
3 февраля 2023 г. 16:38
ЕБРР будет финансировать стартапы в агропромышленном секторе

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запустил конкурс AgVenture для поддержки агротехнологических стартапов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЕБРР, стартапы-победители получат специальную консультационную поддержку в размере до 80 тыс. евро в рамках программы Star Venture и грант в размере 10 тыс. евро на дополнительные услуги, сотрудничество и возможности признания на международных форумах. Стартапы-победители будут объявлены в конце апреля.

В сообщении говорится, что ЕБРР реализует эту программу во всех странах, в которые инвестирует, чтобы поддержать инновационные аграрные предприятия.

Конкурс направлен на решение ключевых проблем пищевой промышленности, включая обеспечение пищевой безопасности, вопросы изменения климата, включение целевых групп и малых предприятий в глобальные цепочки создания стоимости.

"Учитывая, что население мира, как ожидается, вырастет с примерно 7 миллиардов в 2012 году до 9,6 миллиарда в 2050 году, продовольственная безопасность является наиболее насущной проблемой во всем мире. Кроме того, изменение климата отрицательно сказывается на всех видах деятельности в продовольственной цепочке, к примеру, проблема водообеспечения в сельскохозяйственных районах продолжает возрастать", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке EBRD aqro sahəsində fəaliyyət göstərən startapları maliyyələşdirəcək

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