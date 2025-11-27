Для аграриев Азербайджана введут страхование от последствий засухи

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    • 27 ноября, 2025
    • 13:03
    В Азербайджане планируется включить засуху в механизм аграрного страхования.

    Об этом Report сообщил советник председателя правления Фонда аграрного страхования Реван Самедли.

    "Одна из предстоящих задач - это страхование от засухи. Это один из крупнейших рисков в стране, и мы долгое время работаем над его включением в механизм аграрного страхования", - отметил он.

    Самедли добавил, что в ближайшее время будет предоставлена информация по данному вопросу.

    "Засуха - большое бедствие", - подчеркнул он.

    Azərbaycanda aqrar sığorta mexanizmi quraqlıq hadisəsini də əhatə edəcək

