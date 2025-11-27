Для аграриев Азербайджана введут страхование от последствий засухи

В Азербайджане планируется включить засуху в механизм аграрного страхования.

Об этом Report сообщил советник председателя правления Фонда аграрного страхования Реван Самедли.

"Одна из предстоящих задач - это страхование от засухи. Это один из крупнейших рисков в стране, и мы долгое время работаем над его включением в механизм аграрного страхования", - отметил он.

Самедли добавил, что в ближайшее время будет предоставлена информация по данному вопросу.

"Засуха - большое бедствие", - подчеркнул он.