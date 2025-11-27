Azərbaycanda aqrar sığorta mexanizmi quraqlıq hadisəsini də əhatə edəcək
ASK
- 27 noyabr, 2025
- 12:29
Azərbaycanda quraqlıq hadisəsinin aqrar sığorta mexanizminə daxil edilməsi planlaşdırılır.
Bunu "Report"a açıqlamasında Aqrar Sığorta Fondunun İdarə Heyəti sədrinin müşaviri Rəvan Səmədli bildirib.
"Önümüzdəki hədəflərdən biri quraqlığın təminat altına alınmasıdır. Bu, ölkə üzrə ən böyük risklərdən biridir və onun aqrar sığorta mexanizminə daxil edilməsi üzərində uzun müddət ki, çalışırıq. Quraqlıq böyük fəlakətdir və yaxın zamanda düşünürəm ki, bununla bağlı məlumatlar veriləcək", - deyə o qeyd edib.
Bundan başqa. Fond rəsmisinin sözlərinə görə, ortamüddətli dövrdə sığortalanacaq bitki növlərinin sayının 59-a çatdırılması hədəflənir: "Çünki fermerlər daha digər məhsulları da sığortalamaq istəyir və bununla bağlı hədəflərimiz var".
