Британия: Вице-спикер палаты лордов уходит со скандалом

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Заместитель спикера палаты лордов британского парламента лорд Сьюэлл подал в отставку в результате скандала, вызванного публикацией видеозаписи, которая зафиксировала его принимающим наркотики в компании проституток, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Спикер палаты лордов баронесса Дсуза заявила, что лорд Сьюэлл также ушел с поста комитета палаты по привилегиям и поведению в результате разоблачений, появившихся в бульварной газете Sun в воскресенье.

Видеозапись содержит кадры, на которых политик снюхивает кокаин с груди проститутки с помощью свернутой в трубочку пятифунтовой банкноты.

Баронесса Дсуза заявила, что поведение бывшего вице-спикера глубоко ее шокировало, и что она передала это дело полиции.