Бразилия получила разрешение на поставки в Азербайджан новой аграрной продукции

Бразилия получила разрешение на экспорт винограда в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении правительства Бразилии.

Отмечается, что соответствующие договоренности были достигнуты по итогам переговоров профильных ведомств двух стран.

В правительстве Бразилии также подчеркнули, что объем товарооборота с Азербайджаном по итогам 2025 года составил $24 млн.