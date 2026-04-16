Бразилия получила разрешение на поставки в Азербайджан новой аграрной продукции
АПК
- 16 апреля, 2026
- 09:58
Бразилия получила разрешение на экспорт винограда в Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении правительства Бразилии.
Отмечается, что соответствующие договоренности были достигнуты по итогам переговоров профильных ведомств двух стран.
В правительстве Бразилии также подчеркнули, что объем товарооборота с Азербайджаном по итогам 2025 года составил $24 млн.
