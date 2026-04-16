    Бразилия получила разрешение на поставки в Азербайджан новой аграрной продукции

    • 16 апреля, 2026
    • 09:58
    Бразилия получила разрешение на поставки в Азербайджан новой аграрной продукции

    Бразилия получила разрешение на экспорт винограда в Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении правительства Бразилии.

    Отмечается, что соответствующие договоренности были достигнуты по итогам переговоров профильных ведомств двух стран.

    В правительстве Бразилии также подчеркнули, что объем товарооборота с Азербайджаном по итогам 2025 года составил $24 млн.

    Азербайджано-бразильские отношения Бразилия поставки винограда
    Braziliya Azərbaycana yeni aqrar məhsulların tədarükü üçün icazə əldə edib

