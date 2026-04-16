Braziliya Azərbaycana yeni aqrar məhsulların tədarükü üçün icazə əldə edib
ASK
- 16 aprel, 2026
- 10:10
Braziliya Azərbaycana üzüm ixrac etmək üçün icazə əldə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Braziliya hökumətinin bəyanatında deyilir.
Qeyd olunur ki, razılaşmalar iki ölkənin müvafiq qurumları arasında aparılan danışıqların yekunları üzrə əldə edilib.
Braziliya hökumətində vurğulayıblar ki, 2025-ci ildə Azərbaycanla ticarət dövriyyəsinin dəyəri 24 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
