Azərbaycan şirkətinin istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib
- 16 aprel, 2026
- 15:20
Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "BQ" ASC-nin 2 milyon manat dəyərində faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.
"Report" BFB-yə istinadən xəbər verir ki, hərraca hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 20 000 ədəd istiqraz çıxarılıb.
Qiymətli kağızlar birqiymətli hərrac üsulu ilə investorlara təklif olunub.
İstiqrazlara 52 investor 2 milyon manatlıq 52 sifariş təqdim edib. Bununla da, yerləşdirmə tam baş tutub.
Qiymətli kağızlar 7 il tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 15 %-dir. Faizlər aylıq ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "İnvestg-AZ İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir.
Xatırladaq ki, "BQ"nin səhmdarı 100 % Fərman Quliyevdir. O, həm də atası Eldar Quliyevlə birlikdə "Para" ASC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) səhmdarıdır.