    Azərbaycan şirkətinin istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    • 16 aprel, 2026
    • 15:20
    Azərbaycan şirkətinin istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib

    Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "BQ" ASC-nin 2 milyon manat dəyərində faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.

    "Report" BFB-yə istinadən xəbər verir ki, hərraca hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 20 000 ədəd istiqraz çıxarılıb.

    Qiymətli kağızlar birqiymətli hərrac üsulu ilə investorlara təklif olunub.

    İstiqrazlara 52 investor 2 milyon manatlıq 52 sifariş təqdim edib. Bununla da, yerləşdirmə tam baş tutub.

    Qiymətli kağızlar 7 il tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 15 %-dir. Faizlər aylıq ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "İnvestg-AZ İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir.

    Xatırladaq ki, "BQ"nin səhmdarı 100 % Fərman Quliyevdir. O, həm də atası Eldar Quliyevlə birlikdə "Para" ASC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) səhmdarıdır.

    BQ ASC Bakı Fond Birjası QSC Fərman Quliyev İstiqraz emissiyası

    Son xəbərlər

    17:56

    Mətbuat Şurasına üzvlük haqlarının ödənilməsində yaranan problem müzakirə olunub

    Media
    17:54

    Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"

    Fərdi
    17:52
    Foto

    Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14

    Fərdi
    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti