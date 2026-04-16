    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb

    Biznes
    • 16 aprel, 2026
    • 15:12
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb

    Zəngilan şəhərində keçirilən Azərbaycan və Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclası çərçivəsində sənədlərin imzalanma mərasimi baş tutub.

    "Report"un Zəngilsna ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, sənədləri iki ölkənin Baş nazirlərinin müavinləri Şahin Mustafayev və Aleksey Overçuk imzalayıblar.

    Sənədlər iki ölkə arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini, qarşılıqlı investisiyaların təşviqini, eləcə də müxtəlif sahələr üzrə birgə layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
    Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb

    Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyası Şahin Mustafayev Aleksey Overçuk Zəngilan
    Азербайджан и РФ подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству
    Azerbaijan, Russia sign economic cooperation documents

