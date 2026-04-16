Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə sənədlər imzalayıb
Biznes
- 16 aprel, 2026
- 15:12
Zəngilan şəhərində keçirilən Azərbaycan və Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclası çərçivəsində sənədlərin imzalanma mərasimi baş tutub.
"Report"un Zəngilsna ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, sənədləri iki ölkənin Baş nazirlərinin müavinləri Şahin Mustafayev və Aleksey Overçuk imzalayıblar.
Sənədlər iki ölkə arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini, qarşılıqlı investisiyaların təşviqini, eləcə də müxtəlif sahələr üzrə birgə layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.
Son xəbərlər
