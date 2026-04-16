Азербайджан и РФ подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству
Бизнес
- 16 апреля, 2026
- 15:26
Азербайджан и Россия подписали ряд двусторонних документов по итогам 24-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Загилане.
Как сообщает Report, документы подписали вице-премьеры Азербайджана Шахин Мустафаев и России Алексей Оверчук.
Подписанные соглашения направлены на расширение торгово-экономического взаимодействия между странами, стимулирование взаимных инвестиций и реализацию совместных проектов в различных сферах.
Последние новости
17:56
В Азербайджане пройдет викторина о Южной КорееНаука и образование
17:51
Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домовДругие страны
17:48
Фото
Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста АгбендИнфраструктура
17:39
Туркменгаз и CNPC подписали контракт по IV этапу освоения ГалкынышаЭнергетика
17:34
Фото
Сказка, шопинг, шоу и адреналин: чем удивляет The Land of LegendsТуризм
17:21
В Азербайджане разрабатывается план действий по производству "зеленого водорода" - ЭКСКЛЮЗИВЭнергетика
17:17
Саудовская Аравия поддержит экономику Пакистана депозитами на $8 млрдДругие страны
17:09
Президент Ливана отказался от переговоров с Нетаньяху - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:06