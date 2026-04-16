    Antalya Diplomatiya Forumuna 500-dən çox yüksəksəviyyəli rəsmi qatılacaq

    • 16 aprel, 2026
    • 15:27
    Antalya Diplomatiya Forumuna 500-dən çox yüksəksəviyyəli rəsmi qatılacaq

    Türkiyədə dünyanın ən genişmiqyaslı diplomatiya platformalarından biri olan 5-ci Antalya Diplomatiya Forumunda (ADF) 150-dən çox ölkədən 500-dən çox yüksəksəviyyəli rəsmi şəxsin qatılacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report"un Türkiyə bürosuna ölkənin Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsindən bildirilib.

    Qeyd edilib ki, ADF-2026-da 22 dövlət və hökumət başçısı, 14 dövlət və hökumət başçısının müavini, 39 xarici işlər naziri də daxil olmaqla 50-dən çox nazir, 79 beynəlxalq təşkilat nümayəndəsi iştirak edəcək.

    Dövlət başçılarının təxminən yarısı Avropa və Afrikada ölkələrini təmsil edir. Xarici işlər nazirləri səviyyəsində iştirakçıların 36%-i Avropadan, 30%-i Asiyadan və 28%-i Afrikadandır.

    Forumda akademiklər və tələbələr də daxil olmaqla təxminən 5000 nəfərin iştirakı gözlənilir. Tədbiri işıqlandıran milli və beynəlxalq media nümayəndələrinin sayı 1100 nəfərdir.

    Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın himayəsində, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin ev sahibliyi ilə baş tutacaq ADF aprelin 17-18-də "Gələcəyi planlaşdırarkən qeyri-müəyyənliklərin öhdəsindən gəlmək" mövzusunda təşkil edilir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə 5-ci Antalya Diplomatiya Forumunda iştirak etmək üçün aprelin 16-da Türkiyəyə işgüzar səfər edib.

    Antalya Diplomatiya Forumu Rəsmi şəxslər Türkiyə
    Форум ADF-2026 соберет более 500 высокопоставленных гостей из 150 стран
    Antalya Diplomacy Forum to host 500+ officials from 150 countries

    Son xəbərlər

    17:58

    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 14 milyon manatdan çox azaldır

    Biznes
    17:56
    Foto

    Mətbuat Şurasına üzvlük haqlarının ödənilməsində yaranan problem müzakirə olunub

    Media
    17:54

    Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"

    Fərdi
    17:52
    Foto

    Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14

    Fərdi
    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti