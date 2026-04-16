Hikmət Babaoğlu "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib
Daxili siyasət
- 16 aprel, 2026
- 15:15
Hikmət Baba oğlu Məmmədov "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla o, bu mükafata Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə layiq görülüb.
Qeyd edək ki, Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlunun aprelin 17-də 60 yaşı tamam olur.
