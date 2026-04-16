Хикмет Бабаоглу награжден орденом "Шохрат"
Внутренняя политика
- 16 апреля, 2026
- 15:17
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил депутата Милли Меджлиса Хикмета Бабаоглу орденом "Шохрат".
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Согласно документу, Хикмет Бабаоглу удостоен награды за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни страны.
Отметим, что 17 апреля депутату исполняется 60 лет.
