Basketbol Liqasının pley-off mərhələsində "Neftçi" ikinci matçda qalib gəlib
Komanda
- 16 aprel, 2026
- 21:07
Azərbaycan Basketbol Liqasından pley-off mərhələsində daha bir matç keçirilib.
"Report"un məlumatına görə NTD və "Neftçi" komandaları üz-üzə gəlib.
Bakı İdman Sarayında baş tutan görüşdə "Neftçi" komandası 119:99 hesablı qələbə qazanıb.
Qeyd edək ki, NTD ilk dueldə qalib gəldiyi (97:94) üçün yarımfinala adlayan tərəf komandalar arasında keçiriləcək üçüncü görüşdə müəyyənləşəcək.
