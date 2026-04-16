    Basketbol Liqasının pley-off mərhələsində "Neftçi" ikinci matçda qalib gəlib

    Basketbol Liqasının pley-off mərhələsində Neftçi ikinci matçda qalib gəlib

    Azərbaycan Basketbol Liqasından pley-off mərhələsində daha bir matç keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə NTD və "Neftçi" komandaları üz-üzə gəlib.

    Bakı İdman Sarayında baş tutan görüşdə "Neftçi" komandası 119:99 hesablı qələbə qazanıb.

    Qeyd edək ki, NTD ilk dueldə qalib gəldiyi (97:94) üçün yarımfinala adlayan tərəf komandalar arasında keçiriləcək üçüncü görüşdə müəyyənləşəcək.

