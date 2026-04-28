Более 400 компаний подтвердили участие в предстоящих аграрных выставках в Баку

В Баку на предстоящих в мае масштабных международных аграрных и продовольственных выставках свое участие подтвердили 447 компаний из 45 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Caspian Event Organisers, речь идет о 19-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке и форуме, 31-й международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan и 14-й Каспийской выставке оборудования и принадлежностей для гостиниц, ресторанов и супермаркетов Horeca Caspian, которые пройдут 5–8 мая в Бакинском Экспо-центре.

Отмечается, что ранее ожидалось участие свыше 300 компаний из более чем 30 стран, однако география и масштаб мероприятий значительно расширились. В выставках примут участие компании из Германии, США, Великобритании, Китая, Турции, Японии, Бразилии, Южной Кореи, Казахстана, России, стран Африки и других государств.

Выставка, ранее известная как Caspian Agro, в этом году пройдет под новым брендом - Caspian Agro Week. В рамках мероприятия Германия, Беларусь, Бразилия, Грузия, Италия, Южная Корея, Нидерланды и Индонезия представят национальные экспозиции.

Отдельным стендом будет представлен формат AFAZ (Africa-Azerbaijan Cooperation), объединяющий компании из ряда африканских стран, включая Бенин, Эфиопию, Нигерию, Сенегал и другие. Уточняется, что AFAZ и Бразилия участвуют в выставках впервые.