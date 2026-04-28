    Более 400 компаний подтвердили участие в предстоящих аграрных выставках в Баку

    АПК
    • 28 апреля, 2026
    • 10:34
    Более 400 компаний подтвердили участие в предстоящих аграрных выставках в Баку

    В Баку на предстоящих в мае масштабных международных аграрных и продовольственных выставках свое участие подтвердили 447 компаний из 45 стран.

    Как сообщает Report со ссылкой на Caspian Event Organisers, речь идет о 19-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке и форуме, 31-й международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan и 14-й Каспийской выставке оборудования и принадлежностей для гостиниц, ресторанов и супермаркетов Horeca Caspian, которые пройдут 5–8 мая в Бакинском Экспо-центре.

    Отмечается, что ранее ожидалось участие свыше 300 компаний из более чем 30 стран, однако география и масштаб мероприятий значительно расширились. В выставках примут участие компании из Германии, США, Великобритании, Китая, Турции, Японии, Бразилии, Южной Кореи, Казахстана, России, стран Африки и других государств.

    Выставка, ранее известная как Caspian Agro, в этом году пройдет под новым брендом - Caspian Agro Week. В рамках мероприятия Германия, Беларусь, Бразилия, Грузия, Италия, Южная Корея, Нидерланды и Индонезия представят национальные экспозиции.

    Отдельным стендом будет представлен формат AFAZ (Africa-Azerbaijan Cooperation), объединяющий компании из ряда африканских стран, включая Бенин, Эфиопию, Нигерию, Сенегал и другие. Уточняется, что AFAZ и Бразилия участвуют в выставках впервые.

    Gələn həftə Bakıda keçiriləcək aqrar sərgilərdə 447 şirkət iştirak edəcək
    Over 400 companies confirm participation in upcoming Baku agri exhibitions

    Последние новости

    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    17:01
    Фото

    Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+

    Медиа
    16:57
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар 16 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    16:57

    Сухейль Аль-Мазруи: Сейчас подходящий момент для выхода ОАЭ из ОПЕК

    Энергетика
    16:48

    Турция и Армения провели заседание по запуску ж/д линии Карс-Гюмри

    В регионе
    Лента новостей