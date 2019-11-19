Азербайджан втрое увеличил импорт зерна и продуктов его переработки из России

Азербайджан импортировал 857 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки из России с 1 июля этого года по сегодняшний день (сезон 2019/2020).

Ка сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (сезон 2018/2019).

Таким образом, российский экспорт зерна в Азербайджан составляет 4% от общего объема экспорта, и Азербайджан входит в пятерку лидеров в списке стран, импортирующих зерно из России.

Всего с июля этого года Россия экспортировала 22,8 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки в 127 стран. Это на 2,2 млн тонн или на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение сезона 2018/2019 Россия экспортировала 25 миллионов тонн зерна и продуктов его переработки в 130 стран.

В первую тройку импортеров зерна из России вошли Турция (4,9 млн тонн), Египет (2,6 млн тонн) и Бангладеш (1,1 млн тонн).