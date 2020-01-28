​Азербайджан хочет распространить опыт Турции в пчеловодстве в СНГ

Азербайджан может стать "мостом" в распространении опыта Турции в пчеловодстве в СНГ, включая Россию.

Как сообщает Report, это стало основной темой на VI Азербайджанской международной конференции по пчеловодству, проходившей в Баку 25-26 января.

Организатор организовавшей конференцию Ассоциации профессиональных пчеловодов Эльхан Алекперов рассказал, что пчеловодство в Турции быстро развивалось в последние несколько лет: "Они используют современное оборудование, и мы хотели бы сыграть роль "моста" в передаче этого опыта постсоветским странам, включая Россию".