Азербайджанец впервые в мире разработал устройство для экономного использования воды

В Азербайджане изобретен первый в мире мобильный счетчик воды. Автором прибора под названием ”Суговушан" стал изобретатель Эльвин Аббасов.

В Азербайджане изобретен первый в мире мобильный счетчик воды. Автором прибора под названием ”Суговушан" стал изобретатель Эльвин Аббасов.

Э.Аббасов рассказал Report о своем изобретении, которое позволит более эффективно использовать воду оросительных каналов.

“Наша главная цель - создать условия для эффективного использования поливной воды. Изобретение названо в честь поселка Суговушан, освобожденного азербайджанской армией во время Второй Карабахской войны, и имеющего большое значение с точки зрения орошения и производства электроэнергии.

Установка упростит работу Азербайджанского управления мелиорации и водного хозяйства, которое является уполномоченным органом в области мелиорации и орошения. До сих пор наблюдались сложности с продажей воды Союзам водопользователей. Расчет нужных объемов занимал часы, а то и дни. Инновационное изобретение позволит применить новый подход. С помощью этого мобильного устройства можно получить доступ ко всей информации об оросительном канале всего за 2 минуты. Устройство имеет 3 датчика. Один из них создает 3D-модель, измеряя глубину и поперечное сечение канала. Два других датчика измеряют скорость воды. В результате он вычисляет скорость через поперечное сечение и в целом подсчитывает, сколько воды прошло через этот канал за определенный промежуток времени. Все данные устройства будут отражены в мобильном приложении, которое находится на мобильном телефоне человека, который им управляет в режиме онлайн.

Изобретатель сказал, что это четвертое устройство, которое он изобрел, и его использование наиболее эффективно в небольших каналах: "Устройство также позволяет измерять температуру воды в каналах".