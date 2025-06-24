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Азербайджан запустит местное производство агродронов

Азербайджан запустит местное производство агродронов Азербайджан запустит местное производство агродронов
АПК
24 июня 2025 г. 14:54
Азербайджан запустит местное производство агродронов

Азербайджан при сотрудничестве с Турцией планирует запустить местное производство агродронов в этом году.

Об этом Report заявил директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров.

По его словам, в рамках недавнего "буткемпа" (учебного лагеря) в Зангилане одна из крупнейших компаний Турции в сфере производства сельскохозяйственных дронов "Sapmaz Air Transport and Advanced Technologies Industry" достигла соглашения с местной компанией и Бакинским инженерным университетом.

"В настоящее время ведутся юридические работы, связанные с производством. В ближайшие месяцы стороны приступят к конкретным работам. Дроны будут производиться, скорее всего, в лабораториях и парке университета", - сказал Джафаров.

Он также отметил, что агродроны будут производиться в основном для местного рынка. Этот расширит применение инновационных технологий в сельском хозяйстве Азербайджана и поможет удовлетворить высокий спрос местного рынка.

Отметим, что в настоящее время агродроны импортируются в Азербайджан в основном из Турции и Китая по специальному разрешению.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda aqrodronların istehsalına başlanılacaq

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