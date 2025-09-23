Азербайджан возобновил экспорт помидоров в Латвию

Азербайджан в январе-августе этого года экспортировал 143 577 тонн помидоров на сумму $156,9 млн.

Согласно подсчетам Report на основе данных Госкомстата, это на 12% больше в стоимостном и на 23% - в количественном выражении по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

В отчетный период Азербайджан экспортировал в Россию 138 816 тонн (+20%) помидоров на сумму $150 млн (на 10% больше, чем год назад), в Беларусь - 2 310 тонн (+2 раза) на сумму $5,1 млн (+2 раза), в Грузию - 1 588 тонн (+28 раз) на сумму $1,1 млн (+19 раз), в Польшу - 642 тонны (+2,6 раза) на сумму $956 тыс. (+2,2 раза), в Украину - 167 тонн (+5 раз) на сумму $187 тыс. (+4 раза).

После перерыва в 2 года и 6 месяцев Азербайджан возобновил поставки помидоров в Латвию (18 тонн на сумму $11 тыс.).

Из 145,6 тыс. тонн помидоров, экспортированных Азербайджаном в 2024 году, 97,4% пришлось на долю России.