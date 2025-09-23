Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Азербайджан возобновил экспорт помидоров в Латвию

    АПК
    • 23 сентября, 2025
    • 17:49
    Азербайджан возобновил экспорт помидоров в Латвию

    Азербайджан в январе-августе этого года экспортировал 143 577 тонн помидоров на сумму $156,9 млн.

    Согласно подсчетам Report на основе данных Госкомстата, это на 12% больше в стоимостном и на 23% - в количественном выражении по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

    В отчетный период Азербайджан экспортировал в Россию 138 816 тонн (+20%) помидоров на сумму $150 млн (на 10% больше, чем год назад), в Беларусь - 2 310 тонн (+2 раза) на сумму $5,1 млн (+2 раза), в Грузию - 1 588 тонн (+28 раз) на сумму $1,1 млн (+19 раз), в Польшу - 642 тонны (+2,6 раза) на сумму $956 тыс. (+2,2 раза), в Украину - 167 тонн (+5 раз) на сумму $187 тыс. (+4 раза).

    После перерыва в 2 года и 6 месяцев Азербайджан возобновил поставки помидоров в Латвию (18 тонн на сумму $11 тыс.).

    Из 145,6 тыс. тонн помидоров, экспортированных Азербайджаном в 2024 году, 97,4% пришлось на долю России.

    экспорт помидоров Азербайджан Латвия
    Azərbaycan Latviyaya pomidor satışını bərpa edib

    Последние новости

    17:52

    В Азербайджане будет создан электронный ресурс на основе ИИ

    ИКТ
    17:52

    США с 1 октября увеличили плату за визу из-за сбора "за добросовестность"

    Другие страны
    17:51

    В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    17:49

    Азербайджан возобновил экспорт помидоров в Латвию

    АПК
    17:43

    Стубб призвал ЕК к жесткости в вопросе энергоносителей из РФ

    Другие страны
    17:41

    Экзамен для водителей такси успешно сдали 1300 человек

    Наука и образование
    17:40

    Испания призвала включить двух израильских министров в санкционный список ЕС

    Другие страны
    17:37

    Бакинский суд вынес приговор экс-таможеннику за попытку незаконного ввоза золотых слитков

    Происшествия
    17:32

    НС Армении 26 сентября обсудит инициативу оппозиции о вотуме недоверия Пашиняну

    В регионе
    Лента новостей