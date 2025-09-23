İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Azərbaycan Latviyaya pomidor satışını bərpa edib

    ASK
    • 23 sentyabr, 2025
    • 17:23
    Azərbaycan Latviyaya pomidor satışını bərpa edib

    Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 156,9 milyon ABŞ dolları dəyərində 143 min 577 ton pomidor ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 12 %, kəmiyyət olaraq – 23 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyaya 150 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 10 % çox) 138 min 816 ton (+20 %), Belarusa 5,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (+2 dəfə) 2 min 310 ton (+2 dəfə), Gürcüstana 1,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (+19 dəfə) 1 min 588 ton (+28 dəfə), Polşaya 956 min ABŞ dolları dəyərində (+2,2 dəfə) 642 ton (+2,6 dəfə), Ukraynaya 187 min ABŞ dolları dəyərində (+4 dəfə) 167 ton (+5 dəfə) məhsul satıb.

    Azərbaycan 2 il 6 aylıq fasilənin ardından Latviyaya pomidor tədarükünü (11 min ABŞ dolları dəyərində 18 ton) bərpa edib.

    2024-cü ildə Azərbaycandan ixrac edilmiş 145,6 min ton pomidorun 97,4 %-i Rusiyanın payına düşüb.

    Azərbaycan Pomidor ixrac Dövlət Statistika Komitəsi

    Son xəbərlər

    17:39

    ABŞ BMT-də islahatların aparılmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    17:39

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    17:34

    "Barselona"nın müdafiəçisi məşqlərə başlayıb

    Futbol
    17:31

    Azərbaycanda süni intellekt əsaslı informativ elektron resurs yaradılacaq

    İKT
    17:24

    BMT Baş Assambleyasında yüksəksəviyyəli debatlar başlayıb

    Dünya
    17:23

    Azərbaycan Latviyaya pomidor satışını bərpa edib

    ASK
    17:23

    Taksi sürücülərinin imtahanında 1300 namizəd uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    17:22

    Quttereş: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşmaları müsbət hadisədir

    Digər ölkələr
    17:21

    Avropa Komissiyası PUA-lardan müdafiə məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti