Азербайджан увеличил выручку от экспорта фруктов и овощей на 32%

Азербайджан в январе-феврале текущего года экспортировал 105,29 тыс. тонн фруктов и овощей, что на 4,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, выручка от экспорта данной продукции оценивается в $144,39 млн (+32,4%).

Доля фруктов и овощей в экспорте ненефтяной продукции азербайджанского происхождения за отчетный период составила 24,8%.