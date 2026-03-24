Азербайджан увеличил выручку от экспорта фруктов и овощей на 32%
АПК
- 24 марта, 2026
- 14:54
Азербайджан в январе-феврале текущего года экспортировал 105,29 тыс. тонн фруктов и овощей, что на 4,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, выручка от экспорта данной продукции оценивается в $144,39 млн (+32,4%).
Доля фруктов и овощей в экспорте ненефтяной продукции азербайджанского происхождения за отчетный период составила 24,8%.
